В Самаре прокуратура через суд пытается обязать власти региона профинансировать ремонт ОКН

Прокурор Железнодорожного района Самары обратился в суд с требованием обязать министерство здравоохранения Самарской области профинансировать капитальный ремонт объекта культурного наследия — здания ГБУЗ «Самарская городская поликлиника №13». Помимо самого капремонта деньги требуют выделить на разработку проектно-исследовательской документации и реставрационные работы. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также прокуратура требует, что учреждение здравоохранения произвело все эти работы после получения финансирования.

В надзорном ведомстве уточняю, что районная прокуратура провела проверку по информации из соцмедиа о ненадлежащем состоянии здания ОКН. По ее итогам установлено, что реставрационной замены требуют оконные рамы и двери. На потолке и стенах имеются сколы и трещины. В ремонте нуждаются системы водоснабжения и теплоснабжения.

Руфия Кутляева