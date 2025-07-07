В Тольятти пятый месяц идет очистка города от использованных шин

В Тольятти продолжается очистка дворов от старых автомобильных шин. За июнь управляющие компании совместно с МБУ «Зеленстрой» вывезли 5600 шин на утилизацию, сообщили в департаменте городского хозяйства горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне отработанные покрышки вывозились не только с территорий жилых домов, но также с мест общего пользования. Ранее они использовались в качестве клумб и ограждений газонов.

Как сообщалось ранее, очистку дворов от шин инициировал еще в марте 2025 года глава Тольятти Илья Сухих. Вскоре после этого он пожаловался, что скорость вывоза сильно ограничена — выделенные площадки для временного хранения переполнены, перерабатывающие покрышки предприятия полностью загружены.

Кроме того, господин Сухих обвинил некоторых представителей шиномонтажных организаций в недобросовестности. По его словам, они бросают свои отходы в придомовые кучи колес, что тормозит процесс.

Также он обвинил и некоторые управляющие компании, которые по забывчивости или иным причинам просто не оставляют заявок на вывоз.

Тем не менее, всего, начиная с марта, из городских дворов вывезено более 19 тысяч шин.

Алексей Алексеев