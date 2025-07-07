Австралийку признали виновной в отравлении трех человек ядовитыми грибами

Суд австралийского штата Виктория признал местную жительницу Эрин Патерсон виновной в убийстве трех человек и попытке убийства еще одного в 2023 году при помощи ядовитых грибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрин Патерсон

Фото: AAP / James Ross / Reuters Эрин Патерсон

Фото: AAP / James Ross / Reuters

Сообщается, что женщина отравила трех родственников своего бывшего мужа — мать, отца и тетю — во время обеда, для которого она приготовила говядину, приправленную порошком из бледных поганок. Сам бывший муж Эрин, Иэн Уилкинсон, тоже присутствовал на обеде, но чудом выжил — врачи сражались за его жизнь несколько недель. 50-летняя Эрин Патерсон не признала свою вину, заявляя, что она случайно положила ядовитые грибы в блюдо с мясом.

Это дело потрясло всю Австралию, став одной из самых обсуждаемых в стране новостей за последние годы. Судебный процесс шел около полутора месяцев, было опрошено более 50 свидетелей. Обвинение заявило, что Эрин Патерсон преднамеренно пошла в лес за бледными поганками, а потом добавила их в блюдо. В качестве улики обвинители использовали данные с местных вышек сотовой связи, а также найденную посуду со следами грибов, подвергшихся предварительному измельчению. Изучив все представленные данные, суд присяжных признал вину Эрин Патерсон в преднамеренном убийстве. Вердикт по наказанию будет вынесен позже.

Евгений Хвостик