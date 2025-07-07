Осужденный за убийство на стадионе житель Миасса не смог обжаловать приговор

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор 27-летнему жителю Миасса, осужденному на 12 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство во время драки на стадионе. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Миасский городской суд установил, что 14 мая 2024 года на территории стадиона Юбилейный произошел конфликт между двумя группами горожан, ранее знакомых друг с другом. В ходе ссоры один из участников убил 23-летнего оппонента выстрелом в грудь из охотничьего ружья. Затем он дважды выстрелил в сторону брата погибшего, но промахнулся.

Сторона защиты обжаловала приговор. Адвокаты просили смягчить наказание, добиваясь переквалификации действий на превышение пределов необходимой обороны, указывая на необходимость признать смягчающими обстоятельствами явку с повинной и противоправное поведение потерпевших.

Но Челябинский облсуд с учетом позиции прокурора оставил жалобу без удовлетворения.