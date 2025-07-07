Число регистраций новых автомобилей в Башкирии снизилось на 12%

В июне в Башкирии было зарегистрировано около 2,6 тыс. новых автомобилей, что на 11,9% ниже показателей января этого года. Такие данные «Ъ-Уфа» предоставили в пресс-службе портала Авто.ру.

Наиболее популярными автомобилями у жителей Башкирии, по информации Авто.ру. являются Lada Granta, Haval Jolion и Lada Vesta.

Что касается подержанных машин, то 62% из них корейского, японского и европейского производства. На отечественный автопром приходится 24% регистраций. Средний пробег автомобилей, перешедших к новым владельцам, превышает 160,8 тыс. км.

Идэль Гумеров