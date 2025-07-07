Житель Сочи напал на полицейского

В Сочи Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который ударил по голове сотрудника ГАИ, дежурившего на площади у парка «Ривьера». О начале расследования сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Злоумышленника привлекают по статье о применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ), за что ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Инцидент произошел в ночь на 26 июня в центре Сочи. Патрульный автомобиль ГАИ стоял на площади у ограды парка «Ривьера», недалеко от входа в правительственную резиденцию «Ривьера-6». Житель Сочи Евгений Богдан, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вышел на площадь и повел себя неадекватно, начал кричать, а потом подскочил к полицейскому и ударил его.

Дебошира задержали и составили протокол о хулиганстве. После этого Евгений Богдан записал видеообращение с извинениями, заявив, что готов понести ответственность за свой поступок.

Анна Перова, Краснодар