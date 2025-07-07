Диагностика дорог в Уфе обойдется в 10 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на диагностику, паспортизацию и разработку проектов организации дорожного движения уличной сети, следует из материалов портала госзакупок. Договор подписан с томским ООО «Сибдор». Компания выполнит работы за 9,9 млн руб. при начальной цене закупки 10 млн.

Подрядчик должен будет подготовить отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии 220 участков городских дорог, пополнить и обновить имеющийся у заказчика банк дорожных данных. Завершить работу над проектом необходимо до декабря.

ООО «Сибдор» зарегистрировано в январе 2013 года в Томске. Работает в сфере архитектуры. Учредителями компании выступают Александр Петрухин и Олег Работаев. В 2024 году прибыль организации составила 85,4 млн руб. при выручке 143,7 млн руб.

Наталья Балыкова