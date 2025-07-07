«Салават Юлаев» проведет первую игру нового сезона в Нижнем Новгороде

Первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» проведет в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо». Игра состоится 6 сентября, следует из календаря, опубликованного на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вторым соперником уфимцев станет магнитогорский «Металлург» — эта встреча назначена на 8 сентября и тоже пройдет в гостях.

Первая игра на домашнем льду в сезоне 2025/2026 состоится 12 сентября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Как и в минувшем розыгрыше, в новом сезоне командам предстоит сыграть по 68 матчей.

Идэль Гумеров