«Салават Юлаев» проведет первую игру нового сезона в Нижнем Новгороде
Первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» проведет в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо». Игра состоится 6 сентября, следует из календаря, опубликованного на сайте КХЛ.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Вторым соперником уфимцев станет магнитогорский «Металлург» — эта встреча назначена на 8 сентября и тоже пройдет в гостях.
Первая игра на домашнем льду в сезоне 2025/2026 состоится 12 сентября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
Как и в минувшем розыгрыше, в новом сезоне командам предстоит сыграть по 68 матчей.