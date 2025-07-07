В Ростовской области будет расширено производство кормовых добавок

В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» подписано соглашение с ООО «Цинк Центр» о реализации инвестиционного проекта по модернизации и развитию производства сульфата цинка и сульфата железа. Инвестиции в проект составят 130 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мининвест Саратовской области Фото: мининвест Саратовской области

«Установка новых линий позволит производить 600 т сульфата цинка и 2,4 тыс. т сульфата железа в год с высокой степенью очистки. Область применения таких добавок в промышленности достаточно широка: от фармацевтической и пищевой до металлургической и деревообрабатывающей. Реализация проекта позволит обеспечить сырьем российских производителей кормовых добавок и заместить до 10% импортной продукции на внутреннем рынке»,— рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

ООО «Цинк Центр» является производителем высококачественных цинковых белил (оксида цинка) различных марок. Производственная площадка расположена в Аксайском районе Ростовской области, где ежегодно выпускается более 2 тыс. т кормовой окиси цинка. Предприятие располагает современной лабораторией, производственными и складскими помещениями, а также автоматическими линиями фасовки, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко