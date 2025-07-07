ООО «СамараАвтоГаз» задолжало МП «ТТУ» 94,3 млн рублей

В Самаре муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (МП «ТТУ») требует от ООО «СамараАвтоГаз» более 94,3 млн руб. Иск поступил в региональный арбитражный суд. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

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Основной долг превышает 88,3 млн рублей, а пени составляют 5,9 млн рублей. Предварительное заседание уже назначали, но его неоднократно переносили из-за неявки ответчика.

Суд по этому делу должен возобновиться 17 июля.

Георгий Портнов