ООО «СамараАвтоГаз» задолжало МП «ТТУ» 94,3 млн рублей
В Самаре муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (МП «ТТУ») требует от ООО «СамараАвтоГаз» более 94,3 млн руб. Иск поступил в региональный арбитражный суд. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основной долг превышает 88,3 млн рублей, а пени составляют 5,9 млн рублей. Предварительное заседание уже назначали, но его неоднократно переносили из-за неявки ответчика.
Суд по этому делу должен возобновиться 17 июля.