В саратовском водоеме утонула девочка, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура Гагаринского района Саратова поставила на контроль выяснение обстоятельств гибели девочки в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла 7 июля в поселке Хмелевский. Девочка со своими друзьями находилась на пруду Совхозный и в какой-то момент упала с тарзанки в воду. Несовершеннолетняя утонула.

Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по данному факту правоохранительные органы. Также надзорному ведомству предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов