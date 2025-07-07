Бывший зампред правительства края оказывает преподавательские услуги столичному колледжу архитектуры

Бывший зампред правительства Пермского края Григорий Невоструев признан победителем закупки у единственного поставщика — столичного Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 (КАДР-26). Согласно сайту госзакупок, контракт учебного заведения с экс-чиновником заключен 16 июня, его стоимость — 13 тыс. руб. Категория закупки: «Оказание преподавательских услуг дополнительного обучения для учащихся общего образования физическими лицами». В прошлом году экс-зампред уже был победителем похожей закупки у этого суза на сумму 20 тыс. руб. Согласно контракту, у экс-чиновника колледж закупает организацию и проведение демонстрационного экзамена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Невоструев.

Фото: youtube Григорий Невоструев.

Фото: youtube

Григорий Невоструев работал в правительстве Пермского края с августа 2020 года по июнь 2021-го, курировал развитие инфраструктуры. До приезда в Прикамье карьера чиновника была связана с Башкортостаном. В сентябре 2021 года господин Невоструев перешел из правительства Пермского края в администрацию Сургута, где в качестве замруководителя курировал департаменты городского хозяйства, а также имущественных и земельных отношений. Летом 2022 года трудоустроился главой департамента строительства и ЖКХ Югры, откуда вскоре тоже уволился. В марте 2024 года Григорий Невоструев зарегистрировался в качестве ИП. В Москве он руководит УК «Леннар», а также является учредителем московского ООО УК «Академическая» (деятельность в области архитектуры).