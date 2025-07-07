Саратовец пойдет под суд за ДТП, в котором девочка получила серьезные травмы

Саратовский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, в результате чего несовершеннолетняя получила серьезные травмы (ч. 1 ст. 264 УК РФ), в отношении 26-летнего жителя Татищевского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, дорожная авария произошла примерно в 09:00 18 июля прошлого года в районе 317 км автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Фигурант, находясь за рулем грузового самосвала SAMACMAN, выполнял разворот и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который ехал по встречной полосе и имел преимущественное положение. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка легковушки — ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Фигурант в полном объеме признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов