В водоемах Ростовской области не обнаружили инфекций и вирусов

Возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в водоемах Ростовской области не обнаружено. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Пробы для исследований отбирали в местах отдыха. Всего специалисты проверили 230 проб воды на микробиологические показатели, 158 — на паразитологические, 15 — на вирусологические показатели. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что плохое качество воды в Ростовской области могло привести к повышению смертности среди населения, согласно федеральному отчету Роспотребнадзора за 2024 год.

Константин Соловьев