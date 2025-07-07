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На Дону две компании пищепрома инвестируют в производство 900 млн рублей

Ростовская область заключила соглашения с двумя региональными компаниями «Иннотех» и «Ай-Пласт» о развитии производства на общую сумму 900 млн руб. Документы подписали на международной промышленной выставке «Иннопром-2025». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, компания «Иннотех» планирует расширить выпуск импортозамещающего оборудования для пищевой отрасли. Проект предполагает освоение производства 80 типов машин в 26 группах оборудования. Объем вложений превысит 500 млн руб., что даст возможность трудоустроить около 400 человек. Предприятие специализируется на широком ассортименте техники для линий розлива, упаковки и паллетизации.

Второе соглашение касается инвестиционного проекта «Пищевое производство» компании «Ай-Пласт» в Азове. Проект направлен на увеличение мощностей по изготовлению пластиковой тары для творожного сыра. Общий размер инвестиций составит свыше 400 млн руб., планируется открыть около 20 новых вакансий.

Валентина Любашенко

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