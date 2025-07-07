NY Times: полиция ЮАР широко использует пытки времен апартеида

По данным The New York Times и правозащитной организации Viewfinder, полиция ЮАР продолжает использовать пытки, несмотря на то, что официально они запрещены. Сообщается, что в ходе допросов полицейские часто применяют удушение при помощи пластиковых пакетов,— именно так «белая» полиция пытала арестованных во времена апартеида. По подсчетам правозащитников, с 2012 по 2023 год поступало в среднем более чем по 150 жалоб в год от граждан, которые подверглись таким пыткам со стороны полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

«Я просто шокирован. Это вызывает очень, очень, очень плохие воспоминания,— цитирует NY Times ветерана партии Африканский национальный конгресс (АНК), которая была в авангарде борьбы против апартеида.— Когда АНК пришла к власти в 1994 году, она обещала: ни одна живая душа больше не подвергнется таким пыткам».

Правозащитники сообщают, что жестоким пыткам в полиции нередко подвергаются невиновные, а также те, кого подозревают в незначительных, не связанных с насилием проступках, например мелкой краже из магазина. По данным NY Times, за последние 11 лет только в государственное управление по надзору за действиями полиции поступило более 1700 жалоб о пытках в виде удушения. В шести случаях полицейских в суде признали виновными, а одного полицейского уволили, но позже восстановили на работе.

Евгений Хвостик