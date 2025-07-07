Дочь экс-депутата заксобрания вышла из цветочного бизнеса

Евгения Нелюбина, средняя дочь бывшего депутата заксобрания Пермского края Владимира Нелюбина, вышла из состава участников пермского ООО «Флауэр Шоп», где она владела 50% долей. Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 июня. При этом госпожа Нелюбина остается директором ООО.

После выхода Евгении Нелюбиной из состава учредителей 100% долей в ООО консолидировала Алина Луканина, дочь еще одного бывшего депутата заксобрания Пермского края Алексея Луканина.

В рамках ООО «Флауэр Шоп» в Перми действует одноименный цветочный салон на ул. Советской, 30. Выручка ООО в 2024 году — 9,2 млн руб. чистый убыток — 274 тыс. руб. ООО действует с 2015 года.