Чистый, спокойный и одновременно динамичный и устремленный в будущее — таким предстает перед гостями Нововоронеж. Здесь нет ни тени милой патриархальности: это молодой и советский — в лучшем смысле слова — город-сад, который строился для того, чтобы людям очень ответственной профессии было комфортно работать, отдыхать и растить детей. Изначально он не был рассчитан на поток туристов, но сегодня здесь есть на что посмотреть — и это не только атомная станция.



Градирни и пруд-охладитель

Градирни — гигантские охладительные башни, которым атомная станция обязана своим поэтическим прозвищем «Фабрика облаков». На головокружительной высоте клубы пара вырываются в синее небо, и кажется, будто все облака в нем — дело рук трудолюбивых атомщиков.

Градирни новых — шестого и седьмого — энергоблоков возвышаются над землей на 171 метр и еще недавно были самыми высокими в стране. Их видно практически из любой точки города.

Но самый лучший панорамный вид на АЭС открывается с набережной незамерзающего «нововоронежского моря» — пруда-охладителя. Даже в сильный мороз он покрывается не льдом, а густым туманом из восходящих потоков пара. Перед глазами открывается мистическая картина, в голове будто бы крутится пластинка Deep Purple и звучит «Дым над водой». А летом здесь можно просто гулять и наслаждаться волшебными закатами.

Пруд-охладитель любят не только меломаны и поклонники индустриальной романтики, но и рыбаки: в его водах можно поймать отменного сома, сазана, толстолобика и даже представительницу тропических глубин — тилапию, которой здесь так же уютно, как в родной Восточной Африке.

Опасаться за здоровье не стоит: вода из пруда никак не соприкасается с реактором и лишь охлаждает конденсаторы турбины пятого энергоблока. Сюда регулярно выпускают тонны малька: «должностная обязанность» рыбы — поедать моллюсков и водоросли, которые мешают работе водозаборных насосов.

Памятники героям войны, космоса и мирного атома

Тут же на набережной — главный военный мемориал города «Звезды Славы». В 1942-1943 годах здесь проходила линия обороны 141-й стрелковой дивизии, которая самоотверженно сражалась за воронежскую землю. И сегодня в Нововоронеже жива правильная советская традиция: молодожены возлагают цветы к Вечному огню.

Есть в городе и необычный памятник — первому в мире водо-водяному энергетическому реактору, который заработал в 1964 году. Монумент представляет собой точную копию крышки реактора, открывшего новую страницу в истории атомной отрасли.

А на главной и самой протяженной улице Нововоронежа — улице Космонавтов — можно увидеть оригинальный памятник Юрию Гагарину. Устремленная вперед и ввысь фигура напоминает о временах, когда вся страна мечтала о покорении межпланетного пространства.

Атомные арены

Нововоронежцы любят активный отдых и спорт. Городской стадион «Старт» — футбольное поле с самым современным искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для баскетбола и тенниса, трибуны на 3,1 тыс. человек. Крытый легкоатлетический манеж полностью отвечает международным требованиям и служит площадкой для концертов. Здесь же традиционно проходят новогодние представления для детей. Весь город собирается на домашних матчах местного футбольного клуба «Атом», обладателя Кубка Союза федераций футбола «Центр».

Спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена» открылся в 2021 году. В нем целых три бассейна, в том числе детский, а также универсальный игровой, тренажерный, хореографический и фитнес-залы, шахматный клуб, медико-восстановительный центр. Занятия доступны и для инвалидов и маломобильных граждан. Спорткомплекс выполнен в стиле лофт, с витражным остеклением. Ночью он подсвечивается, украшая городскую набережную.

Название построенной четыре года назад ледовой арены «Остальная» удивляет гостей города, ведь они не знают, что ударение нужно делать на первый слог. Сооружение названо в честь хутора Остальный, который располагался на месте основанного в 1957 году Нововоронежа. Здесь тренируются юниорские хоккейные команды — мужской «Протон» и женская «Атомная молния», работают секции по хоккею и фигурному катанию, проводятся сеансы массового катания на коньках. Сюда не раз приезжали звезды большого спорта и олимпийские чемпионы: фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина, Ирина Слуцкая, Артур Дмитриев, Максим Шабалин, хоккеисты Вячеслав Анисин, Игорь Тузик, Екатерина Смоленцева, Данис Зарипов и Михаил Бирюков.

Эти сооружения появились благодаря подписанному в 2012 году соглашению между правительством Воронежской области и госкорпорацией «Росатом». НВ АЭС — один из крупнейших налогоплательщиков региона, и, согласно этим договоренностям, область активно вкладывает средства в развитие социальной и спортивной инфраструктуры города атомщиков.

Романтические образы: новая Аленка и лабиринт любви

Кроме хутора, на месте Нововоронежа когда-то было село Новая Аленовка — именно в память о нем в городе решили поставить памятник Аленке. Первый вариант выглядел настолько пугающе, что, простояв всего три дня, прославился на всю страну и переместился в Воронеж, где стал талисманом рок-фестиваля «Чернозем». Теперь Нововоронеж украшает новая Аленка — гораздо более женственная и изящная. Сделать селфи с ней приезжают туристы из разных городов страны.

А рядом с Нововоронежем — в 20 минутах езды от города — в селе Архангельское на меловой горе, с которой открывается живописный вид на АЭС, ветеран-атомщик Евгений Федоров создал удивительную композицию «Спираль любви и надежды». Обрамленная камнями дорожка ведет к центру лабиринта, где установлена увеличенная копия палеолитической Венеры — матери-прародительницы. Оригинал найден неподалеку во всемирно известном археологическом заповеднике «Костенки».

Парки и фонтаны

Проектировщики и строители Нововоронежа оставили нетронутой природную дубраву — она располагается в самом центре и представляет собой городской парк. После недавней реконструкции — ее провели на средства гранта, выигранного в конкурсе Минстроя,— здесь появились современная игровая зона, скейт-парк, зона турников и тренажеров, столы для пинг-понга и многофункциональный корт с профессиональным покрытием для разных видов спорта. Входы в парк охраняют резные фигуры былинных богатырей, которые создал ветеран-атомщик Евгений Федоров.

В Нововоронеже комфортно жить в любом возрасте. Северный, самый молодой микрорайон города, начал быстро застраиваться только в конце прошлого десятилетия — после пуска шестого и седьмого энергоблоков: в нем живут семьи молодых атомщиков.

В 2024 году здесь на бывшем пустыре площадью в 2,2 га открылся «Мегадвор», разделенный на культурно-событийную, игровую, спортивную и детскую площадки. Через дорогу расположился сквер 141-й стрелковой дивизии. Здесь стоят принимавший участие в боях танк Т-60, скульптуры красноармейцев и 120-миллиметровый миномет, найденный в местах сражений Великой Отечественной войны и заботливо отреставрированный энтузиастами.

А в жаркие летние вечера горожан, особенно маленьких, так и тянет в центр города — к светомузыкальному фонтану. Здесь можно насладиться прохладой и красочным шоу. Дети обожают, радостно визжа, бегать посреди разноцветных струй.

Клубничный рай

Вопреки досужим домыслам среда вокруг Нововоронежской АЭС экологически благополучна — за ее состоянием постоянно следит лаборатория внешнего радиационного контроля. Только за один год проводится больше 55 тыс. исследований. Контролируется вода и из крана — та, что каждый день пьют нововоронежцы, и из скважин на самой АЭС. Анализируются осадки, почвы, растительность. Исследуются картошка, морковь и капуста, купленные у местных бабушек, мясо с рынка, надоенное неподалеку молоко и собранное в ближайших хозяйствах зерно. Раз в год проверяется рыба, выловленная в пруду-охладителе и Дону, а также выращенная в нововоронежском рыбхозе.

Неудивительно, что с недавних пор здесь развивается гастротуризм. Так, в июне этого года журналисты и тревелблогеры отметили в Нововоронеже День клубники. Издавна здешние места славились плодородным черноземом и ароматной сладкой клубникой с легкой кислинкой.

Участники пресс-тура посетили огород местной жительницы Нины Хариной, которая уже 40 лет разводит клубнику, и отправили собранную ягоду на проверку в лабораторию. Емкость с клубникой там поместили в гамма-спектрометр для измерений — точнейший прибор показал, что в продукте нет никаких техногенных радионуклидов, ягода чистая.

Закончился пресс-тур мастер-классом от известного воронежского шеф-повара, президента Ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья Дмитрия Выродова, который приготовил клубничный гаспачо с мороженым и клубничный смузи-коктейль с мятой.

«Гастрономическая тема сейчас востребована. Было бы интересно узнать, чем питались жители прежних хуторов, возродить эти рецепты, ввести в меню, и это будет продвигать город»,— выразил уверенность блогер, автор путеводителя по Воронежской области Михаил Глущенко.

Еще больше гостеприимства

Сегодня Нововоронеж взял курс на развитие туристической привлекательности: весной он стал участником программы «Гостеприимные города Росатома». Эксперты госкорпорации в течение недели изучали достопримечательности и знаковые места, памятники, музеи, сувенирную продукцию, кафе и гостиницы, природные красоты.

«Город очень уютный и, на мой взгляд, идеальный для создания семьи и рождения детей. Здесь хорошо продумана инфраструктура, развита спортивная, образовательная, культурная среда. Сферу гостеприимства нужно развивать, это то направление, где важен человек, ведь люди едут к людям, которые умеют влюблять в свой город»,— сделала вывод руководитель программы Вита Саар.

В течение года в рамках проекта в Нововоронеже будет сформировано местное гостеприимное сообщество и появятся продукты для интеграции с региональными туристическими предложениями. Планируется организовать «Туры возможностей» в Нововоронеж и привезти несколько групп представителей молодежи, которые узнают, как и где в городе можно жить, работать и развиваться.

Юрий Голубь