Москвичи встречаются, чтобы петь

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о новом формате мероприятий, который получил распространение в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

За последние несколько лет привычная для мегаполиса среда развлечений пополнилась новой активностью, и она продолжает получать распространение и новые формы. Взрослые люди встречаются в больших пространствах, чтобы вместе исполнить песни. Про эмоциональную силу совместного пения я всерьез задумалась, когда во время путешествия вживую случайно оказалась на вечере госпела в церковном зале. Все ровно как в кино: взрослые люди, уставшие после работы и семейных дел, будто преображаются, встав просто рядом друг с другом и начав петь.

В Москве получил распространение формат музыкальных вечеров (или дневнинок — так называют хоровые занятия днем), где несколько кураторов собирают группы желающих отвлечься и отдаться творческому процессу. Репертуар разный, где-то и правда может попасться госпел — совместное пение религиозной музыки. Но чаще всего программа абсолютно светская. Перед встречей участникам предлагают ознакомиться с плейлистом, а команда готовит мэшап — как бы микс всей этой музыки в режиме реального времени. Учить ничего не нужно, желающие могут получить распечатанный текст на месте. На одних встречах, на лужайке у открытого кафе, поют композиции из советских фильмов, «Летний дождь» Леонида Агутина и «Королеву красоты» Муслима Магомаева. На других, в модных ивент-пространствах, можно запросто исполнить легендарные песни Queen, Ника Кейва или, например, завирусившиеся в соцсетях «Кухни» группы «Бонд с кнопкой».

Организаторы пишут: это что-то между хором в церкви, пением у костра и мюзиклом. Миссия, как по мне, впечатляющая — вернуть пение из отдаленной сферы искусства в нашу повседневную жизнь, позволить петь непрофессионалам — от души. На этом простом порыве тем временем строится успешный бизнес. Хоровые мероприятия уже востребованы у крупных корпораций, ведь это необычно и свежо. А некоторые участники рынка уже обещают организовать стильный хоровой ивент на площадках Дубая.

Яна Лубнина