В Самарской области вынесен приговор экс-главе сельского поселения за фиктивное устройство знакомого

Борский районный суд самарской области признал виновным бывшего главу сельского поселения Заплавное Александра Лучкина по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, а марте 2015 году подсудимый «фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность водителя в администрации поселения». Фактически мужчина свои трудовые функции не выполнял. Банковской картой, на которую перечислялась зарплата, пользовался Александр Лучкин. С апреля 2015 года по август 2024 года он незаконно завладел 1,9 млн руб.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании в пользу администрации сельского поселения суммы причиненного ущерба. Судебное постановление в законную силу не вступило.

Руфия Кутляева