Башкирэнерго улучшает электросетевую инфраструктуру запада Башкирии

Октябрьские электрические сети Башкирэнерго завершили капремонт трансформатора на одной из подстанций запада республики. Тем самым сетевики повысили надежность электроснабжения потребителей города Дюртюли и близлежащих населенных пунктов.

Трансформатор после капремонта

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Ранее персонал ПО «ОЭС» обновил электрооборудование других центров питания в нескольких районах. В частности, произведена замена четырех комплектов вводов на трех подстанциях. Также проведен ремонт контура заземления открытых распределительных устройств в четырех центрах питания.

«Мы продолжаем нашу ремонтную кампанию. Скоро приступим к ремонту автотрансформаторов на двух энергообъектах. Эти и другие работы станут хорошим подспорьем, чтобы электросети работали стабильно, а потребители получали качественное электроснабжение», - рассказал начальник отдела подстанций ПО «ОЭС» Махмуд Кашапов.

ООО «Башкирэнерго»