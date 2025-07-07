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Башкирэнерго улучшает электросетевую инфраструктуру запада Башкирии

Октябрьские электрические сети Башкирэнерго завершили капремонт трансформатора на одной из подстанций запада республики. Тем самым сетевики повысили надежность электроснабжения потребителей города Дюртюли и близлежащих населенных пунктов.

Трансформатор после капремонта

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Ранее персонал ПО «ОЭС» обновил электрооборудование других центров питания в нескольких районах. В частности, произведена замена четырех комплектов вводов на трех подстанциях. Также проведен ремонт контура заземления открытых распределительных устройств в четырех центрах питания.

«Мы продолжаем нашу ремонтную кампанию. Скоро приступим к ремонту автотрансформаторов на двух энергообъектах. Эти и другие работы станут хорошим подспорьем, чтобы электросети работали стабильно, а потребители получали качественное электроснабжение», - рассказал начальник отдела подстанций ПО «ОЭС» Махмуд Кашапов.   

ООО «Башкирэнерго»

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