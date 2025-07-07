При Трампе в США добавилось около 60 изоляторов для нелегальных мигрантов

Администрация Дональда Трампа активно расширяет сеть мест для содержания под стражей нелегальных мигрантов. По подсчетам Bloomberg, с момента инаугурации президента мигрантов согласились принимать у себя дополнительно около 60 тюрем и исправительных учреждений. Это тысячи новых мест содержания мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ALLISON DINNER / EPA / ТАСС Фото: ALLISON DINNER / EPA / ТАСС

В число таких учреждений входят пять под управлением Федерального бюро исправительных учреждений, четыре тюрьмы, находящиеся в ведении частных подрядчиков, таких как CoreCivic и GEO Group, а также две тюрьмы на военно-морской базе США в Гуантанамо на Кубе. По подсчетам Bloomberg, в период с 27 мая по 9 июня в них в среднем содержалось около 5,6 тыс. человек в день.

Администрация Дональда Трампа активно заключает контракты с центрами содержания под стражей, готовясь выслать из страны около 1 млн нелегальных мигрантов. Благодаря подписанию новых контрактов миграционная служба США может удерживать под стражей одновременно порядка 59 тыс. человек, отмечает агентство.

Кирилл Сарханянц