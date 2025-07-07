«Инвестсити» не смог оспорить сумму ущерба за свалку в Нижнем Новгороде

Первый арбитражный апелляционный суд отказал застройщику ООО «Инвестсити» в оспаривании суммы возмещения за ущерб почвам в Советском районе Нижнего Новгорода. Ущерб был нанесен несанкционированной свалкой напротив дома №116 по улице Ванеева, сообщили в территориальном управлении Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Свалку твердых коммунальных и строительных отходов обнаружили еще в 2022 году. Росприроднадзор оценил сумму ущерба в 4,9 млн руб. Нарушитель с претензией не согласился и пытался оспорить решение ведомства в суде. Однако арбитражный суд региона и апелляционный суд подтвердили правоту Росприроднадзора, решение вступило в законную силу.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия пытается изъять у «Инвестсити» участок, где обнаружили свалку. Там инвестор намеревался строить парковку со станцией техобслуживания.

Галина Шамберина