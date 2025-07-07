Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, кто из российских атлетов получил Звезду Героя.

Герой России — высшее звание, которое в нашей стране может получить человек за заслуги перед народом. Этой награды удостоены всего три спортсмена в истории.

Первой звезду Героя вручили легендарной лыжнице Любови Егоровой. На Олимпийских играх в 1992-м после всех пяти гонок она поднималась на пьедестал и взяла три золота. Это был момент, когда МОК развел зимние и летние игры, и следующая Олимпиада стартовала уже через два года. В 1994-м в Лиллехаммере Егорова завоевала еще три золота, став шестикратной олимпийской чемпионкой — самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад в тот момент. Она стала настоящей легендой и была представлена к высшей государственной награде. Правда, допинговый скандал на чемпионате мира в Тронхейме, можно сказать, завершил карьеру великой лыжницы.

Вторым атлетом, который получил «Золотую Звезду», стал борец Александр Карелин в 1996-м. Наверное, это единственный эпизод в истории, когда никто не сомневался. Еще бы — за 13 лет Карелин не проиграл ни одной схватки и был символом российского спорта, побив все мыслимые и немыслимые рекорды греко-римской борьбы. А в 1998-м Героем России стала еще одна лыжница — Лариса Лазутина. На Олимпиаде в Нагано она взяла три золота, серебро и бронзу. Ее финиш с флагом после эстафеты был прекрасен. Но допинговый скандал спустя четыре года, где российскую команду сняли с соревнований за час до старта, вызвал мощный резонанс. А когда у Лазутиной отобрали медали Игр Солт-Лейк-Сити, пресса сходила с ума. Как же так — Герой России, и такая мутная история, причем уже не первая.

После этого ни один спортсмен звание Героя России не получил. Хотя разговоры ходили то по поводу лыжника Александра Большунова, то чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Но политики теперь утверждают, что спортивных заслуг для получения высшей награды России недостаточно.

Владимир Осипов