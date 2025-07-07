Майкл Дуглас не будет больше сниматься в кино

80-летний американский актер и продюсер Майкл Дуглас «не имеет намерений» снова сниматься в кино. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции на кинофестивале в Карловых Варах. Дуглас приехал на фестиваль, чтобы представить восстановленную копию фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Картина, сопродюсером которой был американец, вышла в 1975 году и получила премию «Оскар» в пяти номинациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Massimo Pinca / Reuters Фото: Massimo Pinca / Reuters

«Я не снимался с 2022 года, и это было намеренно, потому что я осознал — надо остановиться. Я работал очень напряженно почти 60 лет, и мне не хочется оказаться одним из тех, кто падает замертво прямо на съемочной площадке»,— процитировала Майкла Дугласа газета Variety. Актер также признался, что «очень рад отдохнуть». Правда, при этом уточнил, что «если уж что-то совершенно особенное подвернется», то он вернется и будет сниматься, но «никак иначе».

Майкл Дуглас является обладателем двух премий «Оскар», шести «Золотых глобусов» и премии «Эмми».

Алена Миклашевская