В поездах между Петербургом и Москвой увеличили число вагонов

«Федеральная пассажирская компания» добавила дополнительные вагоны в поезда направления Санкт-Петербург — Москва на 7-8 июля в связи с повышенным спросом на билеты, сообщили в компании.

Компания включила дополнительные вагоны в составы №55, №3, №25, №27, №195 между Санкт-Петербургом и Москвой на 7 июля. И в составы № 1, № 3, №163 и №37 на 8 июля.

С 5 июля по 7 июля, по данным Росавиации, из-за ограничений работы в аэропортах страны были отменены 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов. Оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Пулково и Шереметьево.