Жительница Оренбурга лишилась 130 тысяч рублей, проставляя лайки на маркетплейсе

В Оренбурге по заявлению 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Женщина лишилась 130 тыс. руб., откликнувшись на предложение неизвестного о дополнительном заработке, сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бобкова Анна, Коммерсантъ Фото: Бобкова Анна, Коммерсантъ

Предложение о заработке за просмотр продукции и проставлении лайков на одном из маркетплейсов поступило женщине в мессенджер. Выполнив ряд заданий, оренбурженка получила 300 руб.

Далее, следуя указаниям неизвестного, женщина на протяжении нескольких дней осуществила несколько переводов на общую сумму 130 тыс. руб. на указанные абонентские номера. После этого мошенник прекратил общение.

Санкция вменяемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Алексей Алексеев