Производители «Мистера сидра» не знали о добавлении метанола в напиток

Обвиняемые по делу о производстве «Мистера сидра» заявили в суде, что не знали об использовании метилового спирта в приготовлении напитка. В 2023 году после употребления алкогольного напитка погибли 50 человек, еще 60 человек отравились.

По версии следствия, производством напитка занимался Анар Гусейнов, поставкой спирта — Артем Айрапетян. Последний на суде сказал, что знакомый предложил ему купить этиловый спирт. «Мне достаточно было, что это этиловый спирт, а какие-то сопроводительные документы не нужны»,— ответил он на вопрос прокурора (цитата по ТАСС).

Артем Айрапетян добавил, что решил перепродать 4 тонны спирта Анару Гусейнову за 400 тыс. руб., на чем заработал 20 тыс. руб. Гусейнов сказал, что покупал спирт у разных поставщиков. По его словам, он также не знал, что купил метиловый, а не этиловый спирт.

В июне 2023 года напитком «Мистер сидр» отравились десятки жителей Ульяновской, Пензенской, Курганской, Самарской, Нижегородской областей, Чувашии и Удмуртии. В 2024-м осуждены экс-полицейский Иван Гребенкин и предприниматели Алексей и Дмитрий Егоровы. Их признали виновными в хищении 6 тыс. литров метилового спирта со склада МВД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полицейский пропускал литрами».