В Пензе оштрафовали главу фирмы за сокрытие от налоговой 6 млн рублей

В Пензе суд вынес приговор в отношении 63-летнего руководителя компании по уголовному делу о сокрытии от налогообложения более 6 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как выяснилось, фигурант, являясь руководителем компании, которая осуществляет деятельность в сфере ремонта автодорог, сокрыл от налогообложения свыше 6 млн руб., тогда как у юрлица имелась задолженность перед налоговой на сумму более 20 млн руб. Он организовал расчеты с контрагентами через счета иных организаций.

Фигурант признал вину, принял меры к частичному погашению налоговой недоимки. Суд оштрафовал его на сумму в 250 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов