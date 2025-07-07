В Челябинской области запустят производство масел для автомобилей и мотоциклов

Научно-производственное объединение «Полихимтехнологии» намерено запустить в Челябинской области производство масел для автомобилей и мотоциклов. Размер инвестиций в проект составит около 600 млн руб. Соответствующее соглашение о запуске на «Иннопроме-2025» подписали губернатор Алексей Текслер и генеральный директор НПО «Полихимтехнологии» Алексей Лаврик, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект включает строительство цеха площадью 3 тыс. кв. м. и расширение склада. В настоящий момент компания ожидает оборудование и проводит лабораторные испытания рецептур масел. В ходе изготовления производитель собирается использовать технологию гидродинамического кавитанционного блендинга.

Запустить производство планируется до конца 2026 года.

ООО Научно-производственное объединение «Полихимтехнологии» зарегистрировано в Челябинске с 2012 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании является Алексей и Елена Лаврики. Организация занимается производством автохимии под брендом Lavr. В 2024 году выручка «Полихимтехнологии» составила более 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 94 млн руб.