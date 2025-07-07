В Зернограде начались слушания по делу в отношении Ирины Полищук

В Зерноградском районном суде начался процесс по уголовном делу в отношении Ирины Полищук. Об этом сообщает Блокнот Ростов. Экс-главу администрации городского поселения обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте» Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»

Сама подсудимая не признает вины. Она утверждает, что уголовное дело против нее сфабриковали районные и областные чиновники из правительства губернатора Василия Голубева. Поводом послужил ее отказ подписывать муниципальные контракты с фирмами, принадлежащими этим чиновникам. Госпожа Полищук не стала заключать с ними контракт на ремонт водовода.

Ирину Полищук подозревают в превышении должностных полномочий. Дело в отношении нее возбудили на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Ростовской области. По версии следствия, чиновница приказала подчиненным составить акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по благоустройству дорог. Несмотря на то, что акты являлись подложными, госпожа Полищук подписала их в конце декабря 2023 года.

В актах речь идет о семи дорогах, которые расположены внутри города или ведут к прилегающим населенным пунктам. В соответствии с контрактом, подрядчик должен был провести ямочный ремонт, а по факту — засыпал все щебнем и прошелся грейдером.

Мария Хоперская