В Курумоче отменены 10 авиарейсов

В понедельник, 7 июля, в самарском аэропорту Курумоч отменен вылет пяти и прилет пяти самолетов. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, отменен вылет из Самары четырех рейсов в Москву и одного — в Ярославль. Также отменен прилет в Самару одного самолета из Нижнего Новгорода и четырех — из Москвы. Кроме того, произошла задержка вылета из Курумоча восьми рейсов: четырех — в Москву и по одному – в Санкт–Петербург, Сочи, Анталью и Ереван.

Георгий Портнов