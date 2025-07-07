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«Конар» планирует построить курортный комплекс на берегу озера Увильды

На территории заброшенной базы отдыха «Красный камень» на берегу озера Увильды АО «Конар» планирует создание круглогодичного гостинично-досугового центра. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор «Конара» Валерий Бондаренко, сообщает пресс-служба главы региона.

Проект «Красный камень» предполагает создание курортного комплекса, включающего гостиницу на 156 номеров, апартаменты на 112 номеров, коттеджи (20 номеров), спа-центр с бассейнами и медицинский центр.

«Курортный комплекс не только создаст новые рабочие места и пополнит бюджет, но и станет значимым объектом для привлечения туристов, способствуя развитию региональной экономики»,— отмечают в правительстве региона.

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