«Продимекс Агро» получила от студентов ВГАУ обратную связь

Компания «Продимекс Агро», входящая в состав ГК «Продимекс», приняла активное участие в Ярмарке вакансий на базе Воронежского государственного аграрного университета. Компания заинтересована в привлечении молодых и перспективных специалистов в аграрный сектор, поэтому представители «Продимекс Агро» не только рассказали о своей деятельности и карьерных возможностях, но и провели масштабное анкетирование среди студентов различных факультетов.



Фото: ГК Продимекс

Как рассказали представители компании, основная цель анкетирования заключалась в сборе обратной связи от будущих выпускников относительно их ожиданий от прохождения практики в агропромышленном комплексе. «Продимекс Агро» стремится к созданию максимально комфортных и эффективных условий для студентов, поскольку именно этот период является ключевым для формирования профессиональных навыков и адаптации к реалиям производства.

В ходе анкетирования предлагалось поделиться своим мнением о наиболее важных аспектах практики: наставничестве, возможности участия в реальных проектах, перспективах трудоустройства после завершения обучения, а также уровне материальной поддержки. Полученные данные будут тщательно проанализированы для дальнейшей оптимизации программы практик «Продимекс Агро».

В компании уверены, что взаимодействие с будущими специалистами и учет их пожеланий позволит не только привлечь на работу талантливых молодых людей, но и в целом усовершенствовать аграрное образование, делая его более практико-ориентированным и соответствующим современным требованиям отрасли. «Продимекс Агро» планирует и в дальнейшем активно сотрудничать с Воронежским ГАУ, участвовать в мероприятиях и реализовывать совместные образовательные проекты.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.