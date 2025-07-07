Электросамокат загорелся в квартире нижегородцев 6 июля

Поставленный на зарядку электросамокат загорелся в квартире в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Около четырех часов утра жильцов разбудили «громкие хлопки из коридора». Оказалось, что загорелись аккумуляторные батареи самоката. Владелец квартиры до приезда пожарных потушил огонь самостоятельно на площади 1 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Причиной возгорания назван аварийный режим работы электросамоката. В ведомстве добавили, что самокат был новый, куплен месяц назад.

Галина Шамберина