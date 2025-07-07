Филиал «ПМУ» ко Дню семьи подвел итоги корпоративной поддержки семей сотрудников

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» направил на поддержку семей сотрудников в 2024 году более 14 млн рублей. В 2025 году объем финансирования этого направления сохранится.

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В коллективном договоре предприятия закреплено более 10 мер поддержки, связанных со вступлением в брак, рождением и воспитанием детей. Это несколько видов материальной помощи, дополнительные дни отпуска, подарки, корпоративные мероприятия и другое.

Ольга Бухаринова, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

«Уралхим» уделяет особое внимание корпоративной поддержке семейных сотрудников. Мы понимаем, что наиболее эффективно работают те коллеги, у которых все благополучно в семье. Именно поэтому усилия компании направлены на поддержку персонала на всех важных жизненных этапах: от вступления в брак и рождения детей до приобретения жилья.

Филиал «ПМУ» предоставляет сотрудникам, создающим семью, три дополнительных дня отдыха, включая день регистрации брака, и выплачивает 10 000 рублей в виде материальной помощи. Решить квартирный вопрос семьи могут благодаря корпоративной ипотечной программе.

О детях сотрудников работодатель начинает заботиться еще до их появления на свет. Женщины уходят в отпуск с сохранением среднего заработка на сроке беременности 16 недель вместо 30-ти. В связи с рождением ребенка предприятие выплачивает сотрудникам материальную помощь в размере 10 000 рублей. Также работодатель предоставляет отцу оплачиваемый выходной день для встречи супруги с новорожденным из роддома.

Дети сотрудников получают от «Уралхима» новогодние подарки, наборы для первоклассников, путевки в детские летние лагеря, участвуют в конкурсах и корпоративных мероприятиях.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» обеспечивает сотрудникам уровень оплаты труда выше среднего по Пермскому краю и социальный пакет из 70 различных корпоративных льгот. Вакансии на предприятии 08.07.2025: • Слесарь-ремонтник 5 разряда (от 61250 руб. в месяц на руки)

• Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов 5 разряда (от 68000 руб. в месяц на руки)

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (з/п от 75400 руб. на руки)

• Слесарь по КИПиА 6 разряда (з/п от 79300 руб. на руки) Список вакансий в филиале «ПМУ» можно посмотреть по ссылке.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь