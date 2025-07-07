FT: в Лихтенштейне парализована деятельность сотен трастов, связанных с Россией

По данным Financial Times, санкции, наложенные США на Россию, затронули Лихтенштейн. FT отмечает, что в этом государстве зарегистрированы сотни юридических лиц, связанных с российскими бизнесменами или организациями. Однако после введения санкций деятельность этих юрлиц оказалась парализована, а многие местные менеджеры и управляющие ушли в отставку. Проблемы возникли у около 800 зарегистрированных в Лихтенштейне юридических лиц — формально они существуют, но по сути их работа заморожена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Помимо широких санкций ЕС 2022 года, ограничивших ведение операций с российским бизнесом и государством, в 2024 году США ввели санкции против некоторых юридических и физических лиц в Лихтенштейне, которые, как полагают в Штатах, имели связи с российскими бизнесменами и вели операции, связанные с Россией.

США также предупредили Лихтенштейн, что могут наложить вторичные санкции на иностранные финансовые институты, которые работают с российскими клиентами, даже если против этих клиентов не введены индивидуальные санкции. Местные банкиры и юристы опасаются, что, если правительство Лихтенштейна не вмешается и не примет никаких мер, ситуация может негативно отразиться на финансовом рынке всей страны, включая крупные банки.

«Речь идет о миллиардах средств в зомби-трастах. Я никогда ничего подобного не видел. И пока не видно никакого решения»,— заявил на условиях анонимности один из местных юристов. Только по официальным данным, 350 местных юридических лиц сейчас находятся в подвешенном состоянии, а 40 из них — в начальной стадии ликвидации. Еще 85 юридических лиц находятся в неопределенном юридическом статусе из-за отсутствия управляющих, поэтому пока для этих компаний не могут быть назначены внешние управляющие.

Евгений Хвостик