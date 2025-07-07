В Ростовской области на запуск производства печатных плат направят 1,2 млрд рублей

Компания «Бештау Технологии» планирует запустить в Ростовской области производство высокоточных печатных плат, СВЧ-текстолитов и препрегов. На эти цели компания направит 1,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Проект реализуют в два этапа — с 2025 по 2028 год. В первую очередь планируется наладить производство печатных плат 6–7-го класса точности с частичной заменой материалов. На этом этапе появится 105 рабочих мест с уровнем автоматизации около 75%. Выход на производственные мощности запланировали на 2027 год.

Второй этап заключается в локализации производства СВЧ-текстолитов. Их используют для создания волновых фильтров, антенн, серверов и других высокотехнологичных устройств. Выход на проектную мощность запланирован на 2028 год.

Мария Хоперская