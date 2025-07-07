Таможня Шереметьево изъяла партию тепловизионных прицелов на 29 млн рублей

В Шереметьево была обнаружена партия из 142 незадекларированных тепловизионных прицелов и оружейных кронштейнов. Стоимость приспособлений оценивается в 29 млн руб. Прицелы нашли в багаже 35-летнего иностранца.

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, устройства обнаружили при сканировании чемоданов мужчины, после чего его задержали в «зеленом коридоре». Иностранец направлялся из России в Катар. По его словам, он купил товары в Москве за 21 тыс. руб. и о необходимости их декларирования не знал.

Служба изъяла оружейные приспособления. В отношении мужчины возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров (ст. 16.2 КоАП).