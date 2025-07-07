Россия увеличила объем торговли со странами ШОС в полтора раза

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что с 2022 по 2024 год объем торговли России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличился до $400 млрд.

«Значительно окрепли и экономические связи России с государствами-членами ШОС. Например, объем торговли со странами Шанхайской организации с 2022 года увеличился по итогам 2024 года в 1,5 раза и превысил $400 млрд»,— сказал Антон Алиханов на выставке «Иннопром» (цитата по ТАСС).

Товарооборот между странами ШОС увеличился на 30% и приблизился к $1 трлн, добавил министр. Совокупный объем ВВП стран--членов организации составил $24,6 трлн, приток прямых инвестиций превысил $84 млрд.

ШОС образована в 2001 году. Своими целями организация обозначила стабильность в регионе, экономическое, энергетическое, культурное взаимодействие. В нее входят десять стран: Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Пакистан и Белоруссия.