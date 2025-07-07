В Орске подрядчика обвиняют в хищении средств, выделенных на зарплату рабочим
Прокурор Октябрьского района Орска утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя подрядной организации. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщили в прокуратуре Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемый должен был подыскать работников и организовать выполнение капитального ремонта систем энергоснабжения в многоквартирных домах на улицах Кутузова, Молодежной, Омской, Тагильской и Ялтинской.
В феврале 2021 года мужчина получил 1,9 млн руб. от представителя заказчика для выдачи заработной платы трудящимся.
«Однако он выплатил лишь часть денег, а свыше 820 тыс. руб. похитил»,— заявили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.