В Орске подрядчика обвиняют в хищении средств, выделенных на зарплату рабочим

Прокурор Октябрьского района Орска утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя подрядной организации. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый должен был подыскать работников и организовать выполнение капитального ремонта систем энергоснабжения в многоквартирных домах на улицах Кутузова, Молодежной, Омской, Тагильской и Ялтинской.

В феврале 2021 года мужчина получил 1,9 млн руб. от представителя заказчика для выдачи заработной платы трудящимся.

«Однако он выплатил лишь часть денег, а свыше 820 тыс. руб. похитил»,— заявили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев