На строительство хирургического корпуса в Барнауле выделено 250 млн рублей

Председатель правительства РФ подписал распоряжение, согласно которому Алтайский край получит около 250 млн руб. из федерального бюджета для завершения строительства хирургического корпуса на 165 мест в краевом клиническом центре охраны материнства и детства, расположенного в Барнауле.

Субсидии будут предоставлены в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения», входящего в государственную программу «Развитие здравоохранения», отметили в пресс-службе кабмина. Помимо Алтайского края, финансирование также будет направлено на строительство медучреждений в Орловской и Псковской областях.

Строительство нового восьмиэтажного хирургического корпуса в Барнауле началось в 2022 году. Общая площадь здания – 19,5 тыс. кв. м, стоимость строительно-монтажных работ – 2,7 млрд руб. Завершить работы планировалось в августе 2025 года, однако позже сроки были смещены на 2027 год.

Лолита Белова