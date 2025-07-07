Первый пятисекционный трамвай УКВЗ обкатают в Екатеринбурге

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») представил свой первый пятисекционный трамвай руководству Свердловской области и Екатеринбурга, где самый длинный трамвай в России проходит обкатку. После испытаний вагон модели 71-665 «80 лет Победы» будет работать на маршруте №18 «Волгоградская – Шарташ», сообщает пресс-служба предприятия.

Восьмиосный пятисекционный трамвай разработан специально для магистральных маршрутов в крупных городах с большим пассажиропотоком. Он вмещает 406 пассажиров. В том числе имеется 72 сидячих места и два для и маломобильных пассажиров. Длина вагона составляет 39,7 мм. Трамвай полностью низкопольный. Вагон оснащен системами климатконтроля в салоне и кабине водителя.