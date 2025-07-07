Саратовской области выделят более 300 млн на строительство глэмпингов

Саратовская область станет получателем государственной поддержки инвестпроектов по созданию глэмпинг-парков. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

На эти цели из федерального бюджета выделят около 348 млн руб. По словам министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой, победителями конкурса, инициированного весной 2025 года Минэкономразвития РФ, стали инвесторы из Хвалынского, Балаковского, Вольского, Марксовского и Красноармейского районов, а также Гагаринского района Саратова.

Госпожа Щелканова подчеркнула, что указанную сумму потратят на создание глэмпинг-парков в период с 2025 по 2027 годы. Реализация таких проектов, как она отметила, нацелена на повышение привлекательности региона и доступности отдыха на природе.

Павел Фролов