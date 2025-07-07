Свердловский суд взыскал с предпринимателя 462 тыс. рублей за аренду подвала

Свердловский областной суд оставил в силе решение о взыскании с индивидуального предпринимателя из Каменска-Уральского Дмитрия Завьялова 462 тыс. руб. за незаконное использование подвала в многоквартирном доме, сообщили в региональной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, мужчина сдавал в аренду подвальное помещение площадью более 100 кв. м, опираясь на решение общего собрания собственников, разрешавшее заключение договора напрямую с ними, минуя управляющую компанию. Однако, как установил суд, данный протокол не был передан управляющей компании и надзорным органам, в связи с чем является недействительным.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области уже взыскал с индивидуального предпринимателя неосновательное обогащение за период с сентября 2020 по декабрь 2021 года, после чего он ликвидировал ИП. В 2024 году было установлено, что он продолжает сдавать помещение в аренду.

В связи с этим управляющая компания обратилась в суд. «В иске просили взыскать с Дмитрия Завьялова неосновательное обогащение за период с января 2022 по июнь 2024 в размере 399 951 руб., проценты за пользование чужими средствами — 54 108 руб., расходы по оплате госпошлины — 7 740 руб., почтовые расходы»,— отметили в региональной пресс-службе судов. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Полина Щуцкая