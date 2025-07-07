Оренбуржье более шести часов находилось под угрозой атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Оренбургской области в понедельник в 3:54 (MSK). Ее отменили в 11:06. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Солнцев.

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В указанный период местный аэропорт работал в штатном режиме. По информации на его сайте, 7 июля отменены два рейса (один — в Москву и один — из Москвы).

Также над регионом не было зафиксировано вражеских беспилотников. В последний раз предупреждение об угрозе атаки БПЛА объявлялось в Оренбуржье 4 июля.

Георгий Портнов