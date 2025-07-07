Две трети заключивших брачный союз в Удмуртии в 2024 году сделали это впервые

7,7 тыс. пар заключили брачный союз в Удмуртии в 2024 году, что на 5% меньше, чем в 2023-м, сообщили в Удмуртстате в преддверии Дня семьи, любви и верности 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Большая часть молодоженов зарегистрировала брак впервые — 67% мужчин и 64% женщин, официально оформивших отношения. Брак за указанный период расторгли 5,7 тыс. супружеских пар, что на 0,5% больше год к году.

По данным ЗАГС, в 2024 году родились 11,4 тыс. детей (76% из них в официально зарегистрированном браке), что на 8,2% меньше, чем в 2023-м.