На Дону построят экотехнопарк с цифровой системой контроля за 2,5 млрд рублей
В Ростовской области ООО «Зеленый мир» планирует построить экотехнопарк и внедрить автоматизированную информационную систему обращения со строительными отходами за 2,5 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Соглашение о строительстве предприятия подписано в рамках международной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Проект планируют реализовать в несколько этапов — с 2025 по 2030 годы. Новый завод сможет обеспечить 600 рабочих мест.
По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Зеленый мир» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2013 году. Его владельцем является Самвел Мельтонян. Выручка компании в 2024 году составила 2 млн руб.