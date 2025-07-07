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На Дону построят экотехнопарк с цифровой системой контроля за 2,5 млрд рублей

В Ростовской области ООО «Зеленый мир» планирует построить экотехнопарк и внедрить автоматизированную информационную систему обращения со строительными отходами за 2,5 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соглашение о строительстве предприятия подписано в рамках международной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Проект планируют реализовать в несколько этапов — с 2025 по 2030 годы. Новый завод сможет обеспечить 600 рабочих мест.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Зеленый мир» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2013 году. Его владельцем является Самвел Мельтонян. Выручка компании в 2024 году составила 2 млн руб.

Наталья Белоштейн

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