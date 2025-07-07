На Дону построят экотехнопарк с цифровой системой контроля за 2,5 млрд рублей

В Ростовской области ООО «Зеленый мир» планирует построить экотехнопарк и внедрить автоматизированную информационную систему обращения со строительными отходами за 2,5 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соглашение о строительстве предприятия подписано в рамках международной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Проект планируют реализовать в несколько этапов — с 2025 по 2030 годы. Новый завод сможет обеспечить 600 рабочих мест.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Зеленый мир» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2013 году. Его владельцем является Самвел Мельтонян. Выручка компании в 2024 году составила 2 млн руб.

Наталья Белоштейн