В Башкирии детские приюты перепрофилируют в отделения для пожилых и инвалидов

Из-за низкой заполняемости приюты и Дом ребенка в Башкирии планируют перепрофилировать в отделения социального обслуживания для пожилых и инвалидов, сообщила на оперативном совещании в правительстве республики министр семьи, труда и социального обслуживания населения региона Ленара Иванова.

С января этого года Центр содействия семейному воспитанию Уфы на Кольцевой стал полустационарным, принимает детей из Нуримановского, Иглинского, Благоварского, Чишминского, Уфимского, Хайбулинского районов и Сибая и занимается профилактикой вывода детей из замещающих семей, постинтернатным сопровождением выпускников приютов, оказывает помощь родителям и так далее.

«Мы сможем обеспечить республику такими центрами, постепенно закрывая детские дома»,— заявила Ленара Иванова.

Она предложила перепрофилировать приюты в Дуванском и Хайбуллинском районах в отделения социального обслуживания. В них смогут предоставлять услуги пожилым и инвалидам, а также момогать в социализации участникам СВО. По ее словам, в приюте в Илишевском района следует открыть отделение помощи родителям с детьми с совместным пребыванием. Приют в Октябрьском станет центром дневного пребывания для пожилых, так как эта услуга востребована у городских пенсионеров.

В Доме ребенка в Уфе планируют открыть группы дневного кратковременного пребывания.

Майя Иванова