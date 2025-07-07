Правительство не поддержало идею представительства думской оппозиции в КС

Для участия в заседаниях Конституционного суда (КС) не нужны представители от каждой парламентской фракции. К такому выводу пришла правительственная комиссия по законопроектной деятельности на своем заседании сегодня, 7 июля.

Законопроектом, который был разработан группой депутатов от «Новых людей», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду», предлагалось определять максимальное количество представителей Госдумы в КС количеством фракций в парламенте. В случае принятия поправок к ст. 53 закона о КС нижнюю палату там смогли бы представлять сразу пять парламентариев, по одному от каждой фракции. «Такое решение обеспечит равное участие всех политических сил в процессе обращения в КС»,— подчеркивается в пояснительной записке.

Согласно действующему закону о КС, у Госдумы там может быть не более трех представителей. Реально же нижнюю палату парламента в КС представляет лишь один депутат — Юрий Петров («Единая Россия»).

Правительственная комиссия, рассмотрев инициативу, указала, что участие депутатов в работе КС в качестве представителей Госдумы «предполагает представление ими позиции указанного органа государственной власти, а не позиций отдельных фракций». Кроме того, напомнили в кабмине, согласно регламенту Госдумы, разработкой проекта постановления по вопросу представительства в КС занимается профильный думский комитет. В связи с этим правительство законопроект не поддерживает, говорится в проекте отзыва.

Божена Иванова